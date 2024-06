PM apreende grande quantidade de droga que seguia para Cachoeiro

Nesta quinta-feira (20), uma equipe da Força Táctica da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi acionada, após receber informações sobre um veículo HB20, que estaria transportando drogas de Vitória para Cachoeiro de Itapemirim.

O ocorrido teria acontecido na noite desta quinta (20), na BR-101, na altura do pedágio de Rio Novo do Sul. O patrulhamento táctico, monitorou o veículo suspeito através de informações. Assim, a PM montou um cerco no pedágio de Rio Novo do Sul, para abordar o veículo.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante a abordagem, o suspeito de 28 anos, foi perguntado sobre ter algo de ilícito dentro do carro, o homem, respondeu que havia drogas no veículo em questão.

Ainda segundo a PM, foram encontrados 27,9 kg de maconha no veículo, separados em tabletes. Contudo, a droga seria entregue em um posto de combustível, localizado em Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito não soube informar quem pegaria as drogas, porém, relatou que receberia a quantia de R$ 15.000,00 pela entrega.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran|ES, ficando a disposição do delegado. Assim, após as medidas administrativas, o acusado foi encaminhado ao DPJ de Itapemirim, junto ao material apreendido.