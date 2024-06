PM apreende buchas de maconha com ajuda do Cão Messi em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu cerca de 60 buchas de maconha no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quinta-feira (20).

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que suspeitos estariam escondendo drogas em uma área de mata, próxima de uma Igreja Católica. Assim, os militares foram ao local, juntamente com o Cão Messi, e encontraram 60 buchas de maconha.

O material apreendido foi entregue na 7ª Delegacia Regional de município.

