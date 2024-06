Vídeo| Polícia Militar Ambiental apreende arma de fogo no Sul

Na manhã deste sábado (8), após uma denúncia anônima por meio do 181, uma equipe do 2º Pelotão da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, estiveram na localidade de São Francisco, na zona rural do município de Ibitirama, na região do Caparaó. No local, flagraram em uma residência a posse ilegal de arma de fogo e munições.

Em análise aos matérias apreendidos, foi verificado se tratar de uma garrucha calibre .32, com 2 munições de mesmo calibre deflagrado. Além disso, 20 munições calibre .36, sendo 17 deflagradas e 3 recarregadas, 2 coronhas de madeira, 4 recipientes contendo pólvora, 1 recipiente com espoletas, 5 lanternas e 1 blusa camuflada.

Leia Também: Animais na pista causam acidente na BR 482

A arma, munições e demais materiais apreendidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Judiciária de Alegre, onde o responsável irá responder pelos atos ilícitos praticados, conforme o Art. 12 da Lei Federal 10.826/03, com pena de detenção de um a três anos, e multa.

A Polícia Militar Ambiental, ressalta que denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico https://disquedenuncia181.es.gov.br.

Veja o vídeo:

Vídeo: Polícia Militar Ambiental