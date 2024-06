Polícia cumpre mandado de internação contra adolescente em Castelo

A Polícia Civil cumpriu um mandado de internação provisória em desfavor de um adolescente, de 16 anos, por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada, ocorrida no dia 17 de agosto do ano passado.

Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu nesta sexta-feira (14), no bairro Esplanada, no município de Castelo. Os policiais foram até a casa do acusado e lá, apreenderan cinco buchas de maconha, 17 pedras de crack, cerca de cinco gramas de cocaína, dois celulares, um cordão e material para embalo de drogas.

“Ele já responde por outros atos infracionais análogos aos crimes de receptação, tráfico e associação ao tráfico, direção de veículo automotor sem devida permissão e ainda conduta análoga ao crime de estupro de vulnerável, denotando, portanto, a sua alta periculosidade, bem como sua personalidade voltada para a delinquência”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, delegado Estevão Oggione.

Leia também: Sejus inicia implantação do reconhecimento facial nos presídios do ES

O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Também foi dado cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Ciase.