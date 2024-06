Polícia prende no ES mulher suspeita de venda ilegal de armas

Uma mulher, de 25 anos, suspeita de venda ilegal de armas de fogo, foi presa no centro de Vila Velha, na tarde da última quinta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava próximo ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha, quando foram informados de que uma mulher estava em um veículo de passeio. Aliás, ela estava com mandado de prisão em aberto. O carro foi visualizado e abordado. A mulher foi conduzida para a 1ª Delegacia Regional.

A Polícia Civil informou que a favor dela, havia um mandado de prisão definitiva, expedido pela 1ª Vara Federal de Guaratinguetá São Paulo, pelo crime de comercialização de arma de fogo. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

