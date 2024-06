Prefeito de Alegre vai à Câmara prestar contas dos gastos de 2023 e 2024

O prefeito Nirrô Emerick (PP) estará na Câmara Municipal de Alegre, nesta segunda-feira (24), para prestar contas das ações da Administração Municipal no exercício 2023 e do primeiro semestre de 2024, a partir das 20h.

A apresentação é realizada anualmente em conformidade com o artigo 84 da Lei Orgânica Municipal, com o intuito de promover a participação popular, a transparência da gestão pública e o cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Leia Também: Governo do ES e Banco do Nordeste assinam acordo de cooperação

Responsabilidade e o compromisso

O prefeito acredita que este momento da prestação de contas reforça a atribuição essencial de servir da Administração Pública e o papel de protagonismo ativo da população na fiscalização e cobrança do que se espera de um gestor.

Para ele, a ocasião reflete a responsabilidade e o compromisso na execução das determinações legais e tem um significado ainda mais nobre, principalmente se a população estiver engajada, unida, embasada e bem informada.

“Até por sermos considerada a Prefeitura mais transparente do Caparaó, entre as 10 do Estado, todos os dados relativos aos gastos e investimentos estão disponíveis nos portais oficiais. Nesses encontros, seja de prestação de contas ou de planejamento de gastos, é possível traduzir para o cidadão o que cada gasto representa e de que forma isso impacta a cidade como um todo. É também nesses momentos que mostramos que os pés estão no chão, que entendemos nossa realidade, os limites e os desafios. Nas prestações de conta podemos, principalmente, reconhecer e reforçar nossos potenciais, o que acontece naturalmente quando mais pessoas participam”, convidou.

Transparência e resultados

Nirrô Emerick ressaltou ainda que, apesar dos obstáculos enfrentados em 2023, o município conseguiu fechar o ciclo de maneira positiva e convocou a participação da cidade.

“Nosso município tem se destacado positivamente na região e isso não é por acaso. Alegre está vivendo a relação de causa e efeito de um planejamento sério, comprometido, idôneo, transparente e eficaz. Os esforços e o trabalho de cada pasta executiva, e de cada servidor, podem ser constatados por resultados evidentes nas áreas de Educação, Saúde, Inovação, Desenvolvimento Rural e Infraestrutura, capacidade de pagamento e de atrair investimentos, por exemplo. Participem desse momento importante da cidade”, reforçou o convite.

Quem desejar poderá acompanhar a apresentação da prestação de contas do exercício 2023 do Município de Alegre de forma presencial ou pelo Canal do YouTube da Câmara Municipal.

Serviço:

Evento: Prestação de Contas da Administração Municipal em 2023

Local: Câmara Municipal de Alegre, Av. jerônimo Monteiro, nº38.

Data: Segunda-feira, 24 de junho.

Horário: 20h.

Fonte: Prefeitura de Alegre