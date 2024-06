Prefeitos destacam importância do GFC para o Sul do Espírito Santo

O Grupo Folha do Caparaó nasceu com a missão de integrar o Sul do Estado e ao longo de seus 20 anos, tem buscado exercer seu papel, promovendo eventos que desenvolvam economicamente a região, mostrando e exaltando suas belezas naturais e potenciais turísticos.

Além disso, a preocupação com o meio ambiente tem sido refletida através dos eventos Sustentabilidade Capixaba e Sustentabilidade Brasil. O GFC tem buscado fomentar as discussões e cobrar ações efetivas não só para o Sul do Estado, como todo o Espírito Santo e o Brasil.

Victor Coelho – Prefeito de Cachoeiro

O Grupo Folha do Caparaó, ao longo dessas duas décadas, se consolidou como uma grande empresa de comunicação do Espírito Santo, sendo extremamente relevante nesse cenário, porque traz para a população capixaba, diariamente, notícias com credibilidade e segurança, sempre conectado com os assuntos mais atuais e apontando tendências, além de promover debates importantes que contribuem para o fortalecimento da nossa democracia.

Parabéns a toda equipe! Nosso respeito, carinho e admiração por todos vocês que exercem com responsabilidade e seriedade o direito à liberdade de expressão!

Fabrício Thebaldi – Prefeito de Apiacá

Ao acompanhar diariamente os desafios de um município do porte de Apiacá, um gestor tem os elementos para enxergar, ainda mais, os benefícios do Grupo Folha do Caparaó – e de sua corajosa proposta – para a região sul do Espírito Santo.

As ações de mídia mostram uma equipe comprometida em dar voz à comunidade e às iniciativas públicas, seus dilemas e conquistas. Com o trabalho forte junto ao povo capixaba, a presença do grupo é um avanço, não só para o nosso estado, pois deixa um legado para todo o país no que diz respeito à forma como a imprensa deve atuar, de forma descentralizada e democrática.

Neste aniversário de 20 anos, parabenizo os profissionais que fazem ou já fizeram parte desse grupo que tanto batalha pelo desenvolvimento da região.

Ailton Véin – Prefeito de Ibitirama

O Aqui Notícias desempenha com maestria a parte vital da infraestrutura de informação e comunicação dos municípios capixabas, desempenhando um papel essencial na promoção da transparência, participação cívica, identidade comunitária e desenvolvimento econômico local.

Parabéns ao Grupo Folha do Caparaó – GFC pelos seus 20 anos de vida e torcemos por mais 20 anos de transparência e fidelidade com a notícia!

Sérgio Fonseca – Prefeito de Jerônimo Monteiro

O Grupo Folha do Caparaó conseguiu se consolidar como a identidade da notícia dos municípios do Caparaó Capixaba. Atualmente é a principal e está entre as mais importantes fontes de informação dos leitores do Sul do estado, principalmente aqueles que compõem a região do Caparaó.

E para o município de Jerônimo não é diferente. Desde as informações da gestão pública até os fatos relevantes da cidade são divulgados e nossos munícipes tomam por base essas informações como fonte de informação.

Desejamos sucesso e prosperidade em vindouros anos!

Nei Castelari – Prefeito de Rio Novo do Sul

Referência na Região Sul do Estado, o Aqui Notícias se consolidou como veículo de comunicação de credibilidade e atento a evolução e modernização da informação.

Parabenizo a toda equipe de profissionais e ao diretor Elias Carvalho pelos 20 anos de profissionalismo, desejando vida longa ao grupo de Comunicação.

Christiano Spadetto – Prefeito de Conceição do Castelo

É muito importante termos a representação jornalística em toda a região do Espírito Santo. E a Folha do Caparaó é muito relevante em divulgar as notícias tanto do município, quanto da população.

O AQUINOTÍCIAS.COM tem um papel vital na divulgação das notícias. Fico feliz em saber que participamos desse processo de divulgação de bem feitorias do nosso município por meio desse importante veículo de comunicação.

Parabéns ao Grupo Folha do Caparaó!

Luciano Pingo – Prefeito de Ibatiba e atual presidente da AMUNES

São 20 anos de história, de uma boa comunicação. 20 anos de uma boa colaboração importante para o desenvolvimento do Caparaó capixaba e para o Estado do Espírito Santo.

O Grupo Folha do Caparaó representa uma importância gigante para o desenvolvimento da comunicação, e para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Parabenizo todos os colaboradores da história dos 20 anos do grupo e tenho orgulho de dizer que estão igualmente sediados na região do Caparaó e sei o quanto foi importante a construção dessa comunicação e informação de qualidade levada aos nossos cidadãos que o Aqui Notícias constrói todos os dias.

Parabéns ao GFC! Parabéns ao Elias Carvalho! E parabéns a todos os colaboradores, inclusive aqueles que não estão mais no grupo, mas ajudaram a construir esse momento.

Sabemos que não só na área da comunicação que o Aqui Notícias tem se destacado. O grupo passou a ter outros nichos empresariais, principalmente, de eventos que colabora com o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, como: Sustentabilidade, o Festival de Inverno, o Penha Roots que é feito no Patrimônio da Penha. Ou seja, o nome e a marca do Grupo Folha do Caparaó são indiscutíveis. Viva os 20 anos do Grupo!

Paulinho Mineti – Prefeito de Venda Nova do Imigrante

É importante essa parceria com o Aqui Notícias, que traz com qualidade e seriedade notícias que vão realmente informar as pessoas.

E quero destacar o olhar do veículo para o interior do Estado. Isso é importante demais para nós pela transparência e trabalho responsável do jornalismo do AQUINOTICIAS.COM.

Parabéns para o Grupo Folha do Caparaó e sucesso sempre!

João Paulo Nali – Prefeito de Castelo

Gostaria de parabenizar o jornal e o portal Aqui Notícias pelos 20 anos de trabalho e reconhecimento como um importante meio de comunicação regional.

Que esse trabalho de comunicação, feito com muito profissionalismo e responsabilidade, permaneça por muitos e muitos anos.

Cleudenir José de Carvalho Neto (Ninho) – Prefeito de Dores do Rio Preto

Gostaria de destacar a importância do Aqui Notícias como um canal essencial de comunicação e informação para nossa comunidade.

Sua atuação é indispensável para manter nossos cidadãos bem informados sobre as ações da prefeitura e os acontecimentos locais.

Contamos com a parceria do Aqui Notícias para continuar disseminando informações relevantes e contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade.

Eleardo Brasil – Prefeito de Divino de São Lourenço e presidente do Consórcio do Caparaó

Eu, como prefeito de Divino de São Lourenço e presidente do Consórcio do Caparaó, só tenho a agradecer ao Jornal Folha do Caparaó que se tornou o Grupo Folha do Caparaó.

Sempre divulgando matérias sérias da nossa Região do Caparaó, e também todos os eventos que acontecem na nossa Linda Região do Caparaó.

Parabéns a toda equipe desse importante meio de Comunicação, que muito está contribuindo para o desenvolvimento da nossa linda Região do Caparaó que amamos tanto!

Gedson Paulino – Prefeito de Iconha

Alô amigos do Espírito Santo, em especial, ao nosso Sul do Estado, aos capixabas daqui do Sul. Quero falar agora da importância e da comemoração dos 20 anos do Folha do Caparaó. Desse importante grupo de comunicação, que ao longo desses anos tem trazido informação, notícia, entretenimento, mas, principalmente, a verdade de todos os fatos que acontecem aqui na nossa região.

É importante termos um canal de comunicação como esse. A nossa região hoje conta com esse portal de qualidade, com informação em tempo real e com vários podcasts. Quero parabenizar o Grupo Folha do Caparaó por esses 20 anos de sucesso.

Fabrício Petri – Prefeito de Anchieta

Ao longo desses 20 anos de existência, o Aqui Notícias tem se firmado por sua grande importância e, principalmente, por sua credibilidade em toda a nossa região.

Renovo aqui a minha admiração por esse conceituado veículo, da mesma maneira que parabenizo todos seus funcionários.

O município de Anchieta se sente honrado em ter um veículo de tamanha importância em nossa região.

Elieser Rabello – Prefeito de Vargem Alta

Saudamos o AQUI NOTÍCIAS por alcançar essa marca significativa de 20 anos de atuação no jornalismo. Uma atividade nobre que tem a incumbência de nos contar grandes histórias. Assim ocorrendo também aqui em Vargem Alta sempre destacando as nossas potencialidades e os nossos avanços, contribuindo para a construção de uma sociedade bem-informada e participativa.

Que esse veículo, de importância gigantesca para nossa região, continue exercendo o direito da liberdade de imprensa com plenitude e reafirme cada vez mais o compromisso com o bom jornalismo, baseado na verdade e na imparcialidade. Feliz 20 anos, AQUI NOTÍCIAS!