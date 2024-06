Prefeitura abre inscrições para processo seletivo no Sul do ES

Começam, nesta quinta-feira (27), as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.

O processo seletivo é para os cargos de servente, merendeira e motoristas para o transporte escolar e universitário.

As inscrições devem ser feitas no Setor de Protocolo da sede da Prefeitura de Ibatiba.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas por meio do Edital nº04/2024, que pode ser consultado através do site da prefeitura.