Prefeitura de Jerônimo realiza revitalização da praça e canteiros centrais

A Prefeitura de Jerônimo Monteiro, no Caparaó, está realizando melhorias no município com a revitalização da praça Cândido José Bossois e dos canteiros centrais que percorrem toda a extensão da cidade.

O projeto, inovador do governo Municipal, visa embelezar os espaços públicos e também torná-los mais funcionais e sustentáveis para a população. Além da questão estética, a funcionalidade e a responsabilidade ambiental estão incluídas no projeto que permitirá aos munícipes desfrutar da renovação dos espaços, do desenvolvimento sustentável e o bem-estar comum.

Como parte dessa iniciativa concebível pela parceria com a senadora Rose de Freitas, os deputados, Marcelo Santos (Podemos)e Josias da Vitória (PP) e com o apoio indispensável do governador Renato Casagrande (PSB), a obra trará a instalação de placas solares para iluminação, garantindo uma fonte de energia limpa e renovável priorizada pela redução de custos operacionais e promoção da sustentabilidade ambiental, a qual garante a luminosidade contínuas das ruas durante as noites e apagões inesperados, proporcionando segurança e conforto para a população.

O prefeito, Sérgio Fonseca (PSD), destacou que este projeto é um dos seus mais aguardados. “A renovação dos canteiros centrais e a construção da nova praça é um desejo desde o meu primeiro mandato, porém, a falta de recursos inviabilizou a sua realização. Com apoio federal e estadual, conseguimos o valor necessário e muito em breve entregarei para a população uma cidade ainda mais bonita, renovada, com tecnologia de iluminação renovável que com certeza irá agradar aos moradores e visitantes. Jerônimo merece esse cuidado”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Jerônimo Monteiro