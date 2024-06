Prefeitura de Vila Velha inicia processo seletivo do Bolsa Atleta

A Prefeitura de Vila Velha deu início ao processo seletivo para concessão do Bolsa Atleta, programa de apoio financeiro individual a atletas e paratletas de alto rendimento que representam o município em competições oficiais.

Para participar, é necessário que os atletas estejam em plena atividade esportiva, observada as condições estipuladas no edital nº 002/2024, de autoria da Secretaria de Esporte e Lazer. A inscrição deve ser feita até as 23h59 do dia 8 de julho de 2024.

De acordo com o presidente da Comissão Avaliadora do Bolsa Atleta, Lenon Pereira de Oliveira, para ser contemplado com o benefício em 2024, os atletas precisam apresentar comprovações de resultados em competições que aconteceram entre janeiro de 2022 a dezembro de 2023.

Regras do Bolsa Atleta

Os atletas interessados em participar do programa devem verificar se atendem a todos os pré-requisitos determinados na lei nº 6.463/2021, no decreto municipal nº 291/2021 e no edital de seleção para a sua categoria de Bolsa Atleta. Conheça o edital e seus anexos na integra através do link: https://www.vilavelha.es.gov.br/fichas/BolsaAtletaVV.aspx.



Para este ano está previsto o investimento de R$ 600 mil, contemplando 30 atletas na categoria estadual, com o valor mensal de R$ 500 por atleta; 20 atletas na categoria nacional, com o valor mensal de R$ 1 mil; e 10 atletas na categoria internacional, com o valor mensal de R$ 1,5 mil. O benefício será pago durante 12 meses.



Os processos devem ser abertos no protocolo virtual da prefeitura, através do link: https://processos.vilavelha.es.gov.br/portal/login.aspx. Somente serão aceitos processos virtuais. Caso o solicitante não possua cadastro, é necessário a realização do mesmo dentro do próprio portal.