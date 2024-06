Processo seletivo no Sul do ES oferece salário de quase R$ 6 mil

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu processo seletivo para contratação em designação temporária para atuação na Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP).

No total, são 11 vagas, distribuídas entre os cargos de arquiteto urbanista (02), engenheiro ambiental (01), engenheiro civil (02), engenheiro do trabalho (01), engenheiro eletricista (02), engenheiro mecânico (01), engenheiro sanitarista (01), químico (02), técnico de segurança do trabalho (01), técnico em edificações (02).

Os salários variam de acordo com os níveis de escolaridade, técnico e superior, e podem chegar a quase R$ 6 mil. Confira detalhes dos salários no edital.

Inscrições para o processo seletivo

As inscrições podem ser realizadas, até a próxima sexta-feira (14), das 8h às 16h, no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura de Presidente Kennedy. O órgão fica na rua Átila Vivácqua nº 140, Centro.

As funções de que tratam o Edital deste processo seletivo são para Cadastro Reserva (CR), convocadas de acordo com a necessidade temporária e de excepcional interesse público da secretaria solicitante, conforme descrições constantes no ANEXO II.

As vagas destinam-se a candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínimos informados neste Edital.

A princípio, a vigência do contrato de trabalho será de até 12 (doze) meses, podendo-se prorrogar por igual período, a partir da assinatura do contrato.