Procon de Cachoeiro indica ferramenta para economizar nas telecomunicações

O Procon de Cachoeiro passa a indicar, a partir desta semana, uma nova ferramenta para quem quer economizar com contas como TV por assinatura, telefonia fixa e móvel, internet banda larga ou combos de serviço. Desde a última segunda-feira (3), está funcionando a página virtual Anatel Busca Ofertas, que permite comparar oferta de serviços e valores em diferentes municípios brasileiros.

Ao acessar o endereço do site – apps.anatel.gov.br/BuscaOfertas/ – e digitar o nome do município e do estado, é possível encontrar as ofertas dos serviços pesquisados e fazer economia na hora de contratar serviços nessa área.

Isso porque ela lista, detalha e compara ofertas por município e serviço de telecomunicações; filtra ofertas por nome, empresa, preço, atributos, fidelização, entre outros aspectos; recebe dados de ofertas por cadastramento manual ou em lote; direciona o consumidor para o endereço eletrônico da oferta na prestadora; verifica a qualidade de dados e disponibiliza reporte de erros às prestadoras.

O objetivo, segundo o Procon municipal, é colocar em vigor a Resolução nº 632/2014, do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, que determina que todas as empresas do setor devem disponibilizar informações suficientes sobre suas ofertas para que qualquer interessado na atividade de comparação possa fazê-la.

