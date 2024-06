Produtor rural de Dores do Rio Preto comemora 100 anos

Nelson Ramos, conhecido como Nelson Brisa, é morador da localidade de Fazenda Cachoeiro Alegre, no município de Dores do Rio Preto.

Casado há 76 anos com Terezinha Maria da Silva (94 anos), Nelson Brisa teve 11 filhos, sendo que dois já são falecidos. Dos matrimônios dos filhos, nasceram 27 netos, 28 bisnetos e 4 tataranetos.

Conhecido por sua fé, caráter, humildade, sabedoria e generosidade, Nelson completou no último sábado (1°), 100 anos, com muita saúde e alegria. Segundo sua filha Luciene Aparecida Nascimento Pereira, o pai atribui a longevidade à sua alimentação e à forma simples de viver.

