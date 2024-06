Professor Wesley oficializa pré-candidatura em Conceição

O pré-candidato a prefeito de Conceição do Castelo, vereador e professor Wesley Satlher da Costa (Republicanos), irá oficializar sua pré-candidatura nesta quarta-feira (26), a partir das 18 horas, na área de lazer Celso Oliveira.

Com o apoio do PSDB e PRD, Wesley ressalta que colocou seu nome como pré-candidato para contribuir com o município.

“Será um momento muito importante onde discutiremos e apresentaremos propostas nas mais diversas áreas para que nosso município volte ao rumo do desenvolvimento”, diz o pré-candidato.

Para o lançamento da pré-campanha, Wesley disse que já foi confirmada a presença do deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (sem partido), e do deputado estadual e líder do governo na Assembleia, Dary Pagung (PSB).

Além de Wesley, outro pré-candidato que já anunciou que irá concorrer ao pleito no município é Válber Vargas, do PSB.