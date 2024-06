Quais os males e benefícios trazidos pelo uso das redes sociais?

Em um tempo onde o uso das redes sociais estão mais aflorados, inclusive, por ambas as faixas etárias, seja idoso ou criança, as pesquisas mostram que três bilhões de pessoas no mundo usam redes sociais. Gastando duas horas diárias, em média, curtindo, compartilhando e atualizando status nas diversas plataformas existentes.

Diante destes fatos, poderíamos estar sacrificando nossa saúde mental e nosso bem-estar, além do nosso tempo? O portal AQUINOTICIAS.COM conversou com o Psicanalista formado pelo IGP, Wladimir Oliveira.

Além de Psicanálise, Wladimir possui formação em Teologia, licenciatura em Filosofia; MBA em Liderança e Gestão de Pessoas; Pós-graduado em Terapia de Casal com Abordagem Psicanalítica e Pós-graduação em Gestão e Administração Escolar.

Ao AQUINOTICIAS.COM, o psicanalista fez importantes observações sobre como identificar quando o uso das redes sociais está fora de controle.

Mudança de hábitos

“Existem alguns indícios que são bastante habituais: nervosismo quando não se tem acesso à internet; consultar as redes sociais assim que se levanta e antes de se deitar; sentir-se inquieto se não tiver o celular ao alcance da mão; caminhar utilizando as redes sociais; sentir a necessidade de compartilhar qualquer coisa da vida diária”, afirma o psicanalista.

Todos os dias milhões de pessoas usam as plataformas para se comunicar. Especialistas alertam para esse uso viciante das redes sociais e suas consequências. “Ansiedade, depressão, irritabilidade, distanciamento social e familiar, etc, podem ser sinais do uso em excesso e os pais precisam ficar alerta”, diz.

Vício em redes sociais

Ao mesmo tempo, Wladimir Oliveira, ressalta que o uso frequente das redes sociais é considerado um vício. “A Real Academia da Língua diz que o vício é uma dependência de substâncias ou atividades nocivas para a saúde ou equilíbrio psíquico. Já foi comprovado por muitos especialistas que o uso excessivo das redes sociais pode criar sérias dependências com suas consequências”.

Diante do uso exagerado das redes sociais, o profissional sugere algumas atitudes simples que podem ser tomadas para combater o vício. “Estabelecer um tempo mínimo de uso; evitar o uso do celular em momentos-chave do dia (café da manhã, almoço ou jantar); praticar atividade física; estabelecer um tempo mínimo por dia para desenvolver atividades totalmente desconectadas”, ressalta.

Hora de procurar ajuda

Além disso, é necessário observar os sinais já mencionados anteriormente. Verificando a presença desses sinais, o profissional alerta que não há problema em fazer uma pausa nas redes sociais por alguns dias. “Procure ajuda, terapia nesse momento é uma excelente escolha para manter o equilíbrio e a saúde mental.”

Do mesmo modo, Wladimir também relata a importância do comportamento de amigos e familiares na recuperação dos dependentes nas redes sociais. “Acolhimento é a palavra de ouro quando falamos de dependência. É preciso auxiliar essas pessoas na construção de hábitos saudáveis, levá-los para ambientes que não estimulem a dependência nas redes sociais e incentivem o vínculo familiar”.

Se a pessoa passa mais tempo na tela do que convivendo socialmente, é sinal que precisa buscar ajuda. Sinais como falta de energia, cansaço e ansiedade revelam a necessidade urgente de cuidados. “Na identificação de sinais é preciso urgente procurar ajuda profissional”, ressalta o psicanalista – @psiwladimir

