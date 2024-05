Dia Mundial do Combate ao Tabagismo: os benefícios de parar de fumar

Neste mês, em que celebramos o Dia Mundial do Combate ao Tabagismo (31), é importante refletir sobre os impactos que o cigarro causa na saúde pública. Aliás, com mais de 50 tipos de doenças associadas a ele, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo.

Leia também: Aprender idiomas traz benefícios além dos profissionais

Sobretudo, diante dos desafios enfrentados por fumantes e das recompensas de abandonar esse hábito, a médica pneumologista da Unimed Sul Capixaba, Edina Maria Fassarella, enfatiza os benefícios tanto imediatos quanto tardios de parar de fumar.

Segundo a médica, ocorrem algumas transformações no corpo após largar o cigarro. “Após 24 horas sem fumar, os níveis de nicotina na corrente sanguínea diminuem significativamente, permitindo que o nível de oxigênio volte ao normal. Assim, em dois ou três dias, a percepção de cheiros e sabores começa a melhorar consideravelmente”.

“Entre duas e quatro semanas, os sintomas de abstinência como ansiedade e irritabilidade, começam a desaparecer. De um a nove meses, diversos benefícios tornam-se visíveis: a pele melhora, a tosse desaparece, os cabelos tornam-se mais saudáveis e as infecções respiratórias diminuem. Após um ano, o risco de doenças cardíacas é reduzido pela metade”, ressalta a pneumologista da Unimed Sul Capixaba.

Contudo, Fassarella destaca que os cigarros eletrônicos não são uma alternativa segura ao tabaco tradicional “Apesar de atraírem até mesmo pessoas que nunca fumaram, eles também contêm nicotina e podem causar dependência, além de danos potencialmente mais graves”, alerta.

Aliás, a médica incentiva aqueles que desejam abandonar o tabagismo a procurarem ajuda médica. “O tabagismo é uma condição tratável, e há suporte disponível para quem deseja se livrar desse hábito. A satisfação temporária proporcionada pelo cigarro será substituída por uma melhor qualidade de vida. Parar de fumar é a melhor decisão que alguém pode tomar para si mesmo”, completa.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.