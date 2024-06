Queimaduras no São João: Comissão de Saúde faz alerta no Espírito Santo

A prevenção contra queimaduras no São João e nas festas do mês de junho entra na pauta de discussões da Assembleia Legislativa do Espírito Santo nesta semana.

A Comissão de Saúde debaterá o tema, nesta terça-feira (18), a partir das 9 horas.

Dessa forma, os parlamentares vão ouvir o presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), o cirurgião plástico Ariosto Santos.

A expectativa é de que ele apresente números que alertam para os cuidados com queimaduras no São João. Ainda destacam-se os acidentes domésticos e eventos que estimulam o uso de fogos de artifícios.

Além disso, o especialista deve falar sobre a campanha “Junho Laranja”, mês destinado à divulgação, conscientização e prevenção contra queimaduras. O dia 6 de junho é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras.

Dia Nacional de Luta contra Queimaduras

O Dia Nacional de Luta contra as Queimaduras foi instituído oficialmente no Brasil pela Lei nº 12.026, em 27 de agosto de 2009.

Segundo o sócio fundador da SBQ, o médico Edmar Maciel, criou-se a data em 1999 pela Regional Ceará.

A ideia surgiu em um Congresso Brasileiro de Queimaduras, quando ele era presidente da Sociedade.

De acordo com ele, um senador da República leva o assunto para o Congresso Nacional, e somente 10 anos depois, em 2009, o presidente da República, sanciona a proposta.