Brasileirão Série D: Real Noroeste entra em campo nesta terça (25)

Nesta terça-feira (25), às 19h, o Real Noroeste recebe o Democrata SL, de Minas Gerais, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão Série D. O duelo acontece no Estádio Joaquim Alves de Souza, localizado na Barra de São Francisco, Espírito Santo.

Aliás, o Real Noroeste tem 10 pontos e ocupa a 5ª colocação da competição. Já o Democrata SL, ocupa o 6° lugar, com os mesmos 10 pontos.

Como as duas equipes vivem situações parecidas no campeonato, a partida promete ser ainda mais eletrizante, uma vez que, nesta reta final, os times estão em busca da classificação para segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D.

Como está o Serra?

No último sábado (22), o time do Serra foi até Minas Gerais, para enfrentar o Ipatinga, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão Série D.

O jogo, que aconteceu no Estádio Ipatingão, em Minas Gerais, deu ainda mais esperanças ao torcedor do Tricolor Serrano, que está a poucas rodadas de garantir a classificação para segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D.

O Serra não tomou conhecimento do time do Ipatinga, e goleou a equipe mineira por 4 a 0. Contudo, os gols da partida foram marcados por: Gustavo Rodrigues, Kauê, Luis Mateo e Thiago Ramos.

Com a grande vitória fora de casa, o Tricolor Serrano chegou a 14 pontos no Brasileirão Série D, garantindo assim, a permanência dentro do G4 (4° colocado) nesta rodada, independente do resultado do jogo entre Real Noroeste e Democrata.

Como funciona o Campeonato Brasileiro Série D?

O regulamento do Brasileirão Série D, funciona da seguinte forma: são oito grupos, com oito times em cada um. Os grupos são classificados como A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8.

A fase de grupos do torneio conta com 14ª rodadas, e cada time joga uma partida em casa e uma fora de casa. Após as 14ª rodadas, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da competição. Lá, 32 times jogam no sistema de “mata-mata”.

Assim, as quatro equipes que conseguirem o feito de chegar a semifinal do Campeonato Brasileiro Série D, ganham o acesso para o Brasileirão Série C.