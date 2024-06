Corrida de São Pedro: corredores percorrem as ruas de Cachoeiro

Na manhã do último domingo (23), as ruas de Cachoeiro foram tomadas pelos participantes da 44ª Corrida de São Pedro. O evento, que é um dos mais aguardados da programação da festa do município, reuniu mais de 1.600 participantes, que superaram os próprios limites.

Neste ano, a grande novidade foi a mudança do trajeto dos percursos de cinco e dez quilômetros. Os competidores se reuniram para a largada da Praça de Fátima, às 7h. Aqueles que correram os 5 km percorreram em direção à rua Capitão Deslandes (rua dos bancos), entrada pela Ponte de Ferro, entrada pela ponte Carin Tanure, retornaram à Praça Fátima, seguindo em direção à Ponte da Ilha da Luz, em direção à Samuel Levi até a Pinheiro Junior, entrada novamente pela ponte Carin Tanure em direção à Praça de Fátima.

Já os corredores que venceram o desafio dos 10 km fizeram o mesmo o percurso dos cinco quilômetros, porém, os atletas seguiram pela Pinheiro Júnior, rua Moreira, rua Coronel Borges, atravessaram a ponte do Arco, viraram à direita em direção à rua 25 de março, destinando-se à Praça de Fátima.

Participante assíduo da Corrida de São Pedro, Eloísio Campos, de 59 anos, destacou que o novo trajeto foi um grande acerto.

“Eu sempre fiz questão de participar da corrida, mas tive de ficar um tempo longe. Depois de muito tempo sem correr, pude voltar a participar desse esporte que é um misto de emoções. Eu gostei bastante do novo percurso, achei mais fluido. É muito gratificante vencer os próprios limites e chegar até o fim”, salienta.

Democrática e atrativa, a corrida de rua mais famosa do Espírito Santo também foi palco de estreia de novos corredores. É o caso de Marcella Zanella, que afirma ter se preparado por meses para participar da competição.

“É muito interessante como esse esporte é estimulante. Eu comecei a caminhar com o objetivo de participar da corrida e, agora que o desafio foi concluído, mal posso esperar para correr de novo. Foi um desafio muito legal; foi a minha primeira vez. Estou muito feliz por completar o percurso com um bom tempo; tudo foi muito bem organizado. Todos estão de parabéns”, ressalta.

“A modalidade da corrida de rua tem crescido muito nos últimos anos. Tendo a maior competição da categoria do estado, Cachoeiro tem incentivado o esporte de maneira muito consistente. A grande demanda e participação da população, em mais uma edição da São Pedro, mostra-nos que estamos no caminho certo”, salienta o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.