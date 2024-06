Regionais: Jogos Escolares têm início em Cachoeiro de Itapemirim

Os Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) deram início a mais uma semana de disputas nesta segunda-feira (10), com as regionais VII e VIII, sediadas em Cachoeiro de Itapemirim e na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, respectivamente. As disputas seguem até o próximo sábado (15) nas modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei.

Em Cachoeiro de Itapemirim, cuja cerimônia de abertura aconteceu nesta segunda-feira (10), participam 756 estudantes de 63 equipes dos municípios de Anchieta, Itapemirim, Piúma, Marataízes, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Muqui, Rio Novo do Sul e Vargem Alta, além do município sede.

Já na Sesport, são 360 alunos, distribuídos em 36 equipes, dos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Nesta primeira semana da Regional VIII, acontecem apenas as competições de basquete e vôlei. A regional continua na próxima semana, com os jogos de futsal e handebol.

No último sábado (08), foram definidos os campeões da Regional VI, em Ibatiba, onde participaram 504 estudantes, distribuídos em 42 equipes, dos municípios de Alegre, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Irupi, Iúna, Muniz Freire e São José do Calçado. Confira no final da matéria a lista de campeões.

Etapas nacionais

Os campeões do Estado seguem para as etapas nacionais. Entre setembro e outubro, em Recife, Pernambuco, serão disputados os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), promovidos pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com alunos de 12 a 14 anos (infantil). Em novembro, em João Pessoa, na Paraíba, acontecem os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com estudantes de 15 a 17 anos (juvenil).

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares do Espírito Santo têm a finalidade de aumentar a participação de jovens em atividades esportivas em todas as instituições de ensino públicas e privadas do Estado, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil capixaba em torno do esporte.



A competição visa também a fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos, a possibilitar a identificação de talentos nas escolas e a contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania, com a aplicação de conhecimento e oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.

Campeões da Regional VI, em Ibatiba:

BASQUETE

Masculino Infantil – EEEFM Sirena Rezende Fonseca (Alegre)

Masculino Juvenil – Ibatiba



FUTSAL

Feminino Infantil – EEEFM Pedro de Alcântara Galvêas (Dores do Rio Preto)

Feminino Juvenil – Dores do Rio Preto

Masculino Infantil – Colégio Porto Seguro (Iúna)

Masculino Juvenil – Alegre



HANDEBOL

Feminino Infantil – EEEFM Berarnardo Horta (Irupi)

Feminino Juvenil – Irupi

Masculino Infantil – EEEFM Bernardo Horta (Irupi)

Masculino Juvenil – Iúna

VÔLEI

Feminino Infantil – EMEF Deocleciano de Oliveira (Guaçuí)

Feminino Juvenil – Guaçuí

Masculino Infantil – Guaçuí

Masculino Juvenil – Seleção Iúna