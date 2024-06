Resultado da Mega-Sena: bolão leva “grande prêmio” no ES

O resultado da Mega-Sena, sorteada nesta quinta-feira (13), registou duas apostas vencedoras no Espírito Santo.

As apostas ganhadoras com cinco acertos foram registradas nas cidades de Vila Velha, com uma aposta simples, que vai embolsar R$39.700,69, e na Serra, com um bolão, que vai levar R$ 158.802,58.

Além dos capixabas, o resultado da Mega-Sena também foi positivo para outros 67 apostadores. Cada um vai receber R$ 39.700,69.

Já os 4.581 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 854,25 cada.

As dezenas sorteadas foram 11 – 17 – 24 – 26 – 35 – 43.

Embora não tenha registrado nenhum ganhador no prêmio principal, o resultado da Mega-Sena traz esperança para quem não jogou.

O prêmio acumulado para o próximo concurso, neste sábado (15), será de R$ 47 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.