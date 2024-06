Resultado da Mega-Sena: capixabas faturam prêmio surpreendente

O resultado da Mega-Sena, mais uma vez, vai deixar apostadores do Espírito Santo felizes. De acordo com as Loterias Caixa, cinco apostas do Estado acertaram cinco números e vão embolsar prêmios de R$47.166,50 e R$94.332,84, referente a um bolão registrado em Vila Velha.

Além de Vila Velha, apostas registradas nas cidades de Vitória (duas); Guarapari (uma) e Colatina (uma) também foram premiadas. Cada uma receberá R$47.166,50.

Ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal. Os números do resultado da Mega-Sena foram: 14-20-21-39-44-56.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (8). A estimativa do prêmio é R$ 112 milhões.

Para realizar o sonho de ser milionário você precisa torcer para que o resultado da Mega-Sena seja favorável. Deve ainda marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

O resultado da Mega-Sena da última terça-feira (4), também deixou quatro apostadores do Espírito Santo extremamente felizes.

De acordo com as Loterias Caixa, as apostas registradas em Domingos Martins; Vila Velha e duas em Vitória acertaram cinco números e embolsaram R$ 51.300,81 cada.