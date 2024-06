Resultado da Mega-Sena: sortudos do Sul do ES faturam prêmio

O resultado da Mega-Sena deixou 11 sortudos das cidades do Sul do Espírito Santo, felizes. De acordo com as Loterias Caixa, os apostadores acertaram a quina e levaram para casa R$ R$1.205,31.

As cidades do Sul do Estado que tiveram mais ganhadores foram: Cachoeiro de Itapemirim (três) e Castelo (duas). Além dessas, Guaçuí, Iúna, Marataízes, Muqui e Venda Nova do Imigrante tiveram apenas um ganhador cada. Em Vitória, dois ganhadores apostaram 8 números e levaram R$ 7.231,86 cada.

Aliás, ninguém acertou as dezenas do prêmio principal. Os números do resultado do Concurso 2.737 foram: 16 – 20 – 30 – 34 – 37 – 45.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na próxima terça-feira (16). A estimativa do prêmio é R$ 53 milhões.

Para realizar o sonho de ser milionário você precisa torcer para que o resultado da Mega-Sena seja favorável. Aliás, deve ainda marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.