Sábado (8) tem novo Dia D de Vacinação em Cachoeiro; confira os locais

Neste sábado (8), a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (Semus), promoverá mais um Dia D de Vacinação, das campanhas de imunização contra a gripe e de multivacinação. Portanto, a ação visa ampliar a cobertura vacinal no município, facilitando o acesso às vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização.

Além disso, a iniciativa busca intensificar a oferta do imunizante contra a influenza (gripe) para a população acima de seis (6) meses que ainda não foi vacinada contra a doença. Aliás, o objetivo deste Dia D de Vacinação é o de garantir que mais pessoas possam ser vacinadas, aumentando, assim, a proteção coletiva contra várias doenças.

Legenda: Décimo terceiro antecipado: servidores já podem comemorar no Sul do ES

Na Policlínica Municipal “Bolivar de Abreu”, no bairro Santo Antônio, a vacinação ocorrerá das 8h às 16h. Em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS), tanto na sede quanto no interior do município, a vacinação também acontecerá – confira abaixo a lista com locais e horários.

Para ser imunizado, basta dirigir-se a qualquer um dos pontos de vacinação com cartão de vacina e CPF ou cartão do SUS.

Confira os locais do Dia D de vacinação

Confira quais os locais de do Dia D de Vacinação na sede em Cachoeiro de Itapemirim e nos distritos neste sábado (8), e quais os horários disponíveis:

Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” (8h às 16h)

Unidades do Interior (9h às 12h)

Gironda

São Vicente

Coutinho

Monte Alegre

Unidades do Interior (8h às 12h)

Conduru

Itaoca

Burarama

Pacotuba

Soturno

Córrego dos Monos

Unidades da Região Urbana (8h às 12h)

Otto Marins

Zumbi

Vila Rica

Basileia

Paraíso

União

Amaral

São Luiz Gonzaga

BNH de Baixo

BNH de Cima

Jardim Itapemirim

Coramara

Gilson Carone

Valão

Conduru

Abelardo Machado

Aquidabã

Novo Parque

Village

Dr. Adonai Albuquerque (Ferroviários)

Aeroporto

José Carlos Passoni (São Francisco de Assis)

Agostinho Simonato