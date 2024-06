Décimo terceiro antecipado: servidores já podem comemorar no Sul do ES

Servidores que trabalham na Prefeitura de Iconha receberam o décimo terceiro antecipado nesta sexta-feira (7). De acordo com a administração municipal, os proventos foram depositados no início do dia.

O décimo terceiro antecipado, além de tirar muita gente do “sufoco”, também contribui para movimentar a economia local.

Geralmente, a recomendação de bancos como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, é de que o décimo terceiro antecipado seja usado para quitar dívidas e comprar itens à vista.