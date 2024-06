Saiba porque São Pedro é padroeiro da Diocese e cidade de Cachoeiro

Neste sábado, 29 de junho, é celebrado o dia de São Pedro Apóstolo. “Santo das viúvas e viúvos, dono das chaves do céu, primeiro Papa”, são alguns dos nomes que caracterizam um dos santos mais queridos da Igreja Católica. Mas você sabe porque ele é o padroeiro de Cachoeiro?

A história da escolha de São Padro como padroeiro da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, se relaciona à escolha do padroeiro da Catedral da cidade. Por sua vez, relaciona-se à escolha do padroeiro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. O fato é que, sendo São Pedro tão popular como padroeiro, as razões dessas escolhas se entrelaçam e já não é possível determiná-las com exatidão.

A relação com São Pedro se iniciou mesmo antes de Cachoeiro de Itapemirim ser reconhecido como município. Oficialmente sua história se iniciou um 29 de junho de 1812. Ele foi escolhido pelos colonizadores como padroeiro da cidade. Portanto, seguindo o costume da época de nomear as cidades com o nome do santo festejado no dia. Inclusive, em alguns momentos de sua história, a cidade chegou a ter “São Pedro” no nome.

Um desses nomes foi Freguesia de São Pedro das Cachoeiras, criada em 16 de julho de 1856 – dia em que a primeira missa foi celebrada pelo padre Manoel Leite Sampaio Mello. A celebração ocorreu em um dos cômodos de um velho armazém do Barão de Itapemirim, no Baiminas, próximo onde hoje é a Matriz Velha.

São Pedro, o padroeiro de Cachoeiro

Assim, São Pedro, já padroeiro da cidade, foi escolhido padroeiro da Paróquia instalada na Matriz Velha, hoje Igreja Nosso Senhor dos Passos, até que, em 1949, foi inaugurada a nova Matriz da Paróquia São Pedro.

A partir de 16 de fevereiro de 1958, com a criação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, São Pedro passou a ser o padroeiro também da Diocese. No entanto, a igreja Matriz passou a ser a Catedral.

Desde a instauração da Diocese, a procissão em homenagem ao Santo é um marco da festa em 29 de junho. Porém, em registros históricos da Paróquia São Pedro, mesmo quando esta pertencia à Diocese do Espírito Santo (atual Arquidiocese de Vitória), já havia menções da procissão ao seu Padroeiro desde 1914.

História de São Pedro Apóstolo

Tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do Apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e o seguiu. Sendo assim, esteve presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro.

Contudo, um homem simples e impulsivo. Falou, muitas vezes, em nome dos Apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre sua pregação.

Aliás, foi o primeiro a responder ao Mestre: “Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna; nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus” (Jo 6,67-68) diante da pergunta que Cristo fez aos discípulos: “Também vocês querem ir embora?”.

Primeiro Papa da Igreja

Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em Sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou na fé após Sua ressurreição (da qual o apóstolo foi testemunha). Com isso, tornando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no Dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade.

São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. “E eu te digo: Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mt 16,18-19)

Sendo assim, São Pedro é o pastor do rebanho santo. É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade.