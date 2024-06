Saiba quais são as 10 brincadeiras juninas mais pesquisadas de 2024

As festas juninas são celebradas com entusiasmo e alegria em todo o Brasil, trazendo consigo uma rica tradição de danças, comidas típicas e brincadeiras que encantam pessoas de todas as idades.

Uma pesquisa recente realizada pela Agência Conversion, com base em dados do Google, entre abril de 2023 e de 2024, revelou que o bingo é a brincadeira junina mais procurada pelos brasileiros, com impressionantes 68.000 buscas.

Leia também: Baitaca, o fenômeno musical que conquistou Gusttavo Lima e outros gigantes, chega ao FIG24 em Guaçuí

As festas juninas são um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil, e essas brincadeiras tornam os eventos ainda mais especiais e memoráveis. Não por acaso, o levantamento também mostrou um aumento significativo nas buscas pelo termo “festa junina” no Google, crescendo 52%, em comparação com o ano anterior.

Entenda melhor sobre esse avanço, a popularidade do bingo e de outras atividades dessa tradição!

Bingo: a estrela da festa

O bingo é um jogo de sorte, em que os participantes marcam números em suas cartelas conforme são sorteados. O bingo tem origem na Itália do século XVI, e desde então, a brincadeira se espalhou pelo mundo, adaptando-se a diversas culturas.

Vale ressaltar que o bingo como atividade comercial é ilegal no Brasil desde 2002, conforme o Conselho da Justiça Federal. Sua aplicação comercial pode ser caracterizada como crime de contravenção penal, tanto para o proprietário do bingo quanto para quem for flagrado no local.

No entanto, nas festas juninas, o bingo ganha um toque especial e que não passa de uma mera brincadeira, reunindo amigos e familiares em torno da expectativa de completar uma cartela e gritar “bingo!” para ganhar prêmios.

As premiações variam de brindes simbólicos, como utensílios domésticos, a prêmios mais valiosos, como dinheiro, televisão, aspirador de pó, entre outros eletrodomésticos, tornando o jogo ainda mais atrativo.

O bingo se destaca como a brincadeira mais buscada por ser simples de organizar e divertido para todas as idades, atraindo grandes públicos nos arraiais e nas quermesses.

As 10 brincadeiras de festa junina mais pesquisadas

Além do bingo, outras brincadeiras juninas despertam grande interesse. Confira a lista completa das 10 mais pesquisadas e seus respectivos volumes de busca, segundo levantamento da Agência Conversion:

As outras 4 principais brincadeiras juninas

Barraca do beijo

Depois do bingo, a barraca do beijo é a segunda brincadeira mais pesquisada, com 18.000 buscas. É um espaço onde os participantes podem comprar um beijo simbólico, geralmente em prol de arrecadação para causas sociais, trazendo um toque de romance e diversão às festas.

Pescaria

Com 17.000 buscas, a pescaria é uma das atividades mais tradicionais e queridas das festas juninas. Nela, os participantes usam uma vara de pescar para capturar peixinhos de plástico que flutuam no tanque. Cada peixe pode conter um número ou símbolo que corresponde a um prêmio.

Quadrilha

A dança mais famosa das festas juninas conquistou 15.000 buscas. Inspirada nas danças de salão europeias, a quadrilha brasileira é uma celebração coletiva cheia de coreografias e comandos engraçados. A música ao som da sanfona e a vestimenta colorida, com estampas xadrez e vestidos rodados, tornam essa dança um espetáculo de alegria.

Correio elegante

O correio elegante é a quinta brincadeira mais buscada, com 14.000 procuras. Nele, os participantes enviam mensagens anônimas de afeto e carinho para amigos ou paqueras durante a festa. É uma forma divertida e romântica de expressar sentimentos, tornando as celebrações ainda mais especiais.