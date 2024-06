Iniciada no último 29 de maio, a Festa Nacional de São José de Anchieta está com uma ampla programação diária, para receber moradores, visitantes, devotos e turistas de todo o Brasil, até dia 09 de junho (domingo).

Leia também: Santuário Nacional ganhará arte em homenagem a São José de Anchieta

Quem for a Anchieta, celebrar os 10 anos da canonização e os 490 anos do Apóstolo do Brasil, encontrará diversas novidades, como um ícone do santo doado ao Santuário.

O ícone – representação de mensagem do Evangelho – é uma criação em madeira, da artista plástica Rosalva Trevisan Rigo, iconógrafa internacionalmente reconhecida, com mais de 30 anos de carreira e especializações em arte sacra no Brasil e na Itália.

De acordo com o historiador e guia do Santuário Nacional, Fabrício de Noronha Lima: “essa obra permite contemplar o passado de São José de Anchieta, viver o presente no encontro do devoto com seu santo e vislumbrar o futuro por meio do toque de Deus, evidenciado pelos detalhes em azul na obra. Essa representação mostra toda a santificação, fragilidade, superação e o ato de amar e servir que São José de Anchieta simboliza”.

Outros destaques da Festa

Estará presente para celebrar a missa de encerramento da festa, no domingo dia 9 de junho, às 16h, o vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom João Justino. Durante a solenidade, será entronizado o ícone de São José de Anchieta, oferecendo aos presentes uma experiência única e memorável.

Também estará presente a Rede Inaciana de Juventude – MAGIS BRASIL, que celebra dez anos de serviço junto aos jovens de todo o país e escolheu Anchieta para comemorar essa data. MAGIS BRASIL é um serviço da Companhia de Jesus que articula, promove e acompanha ações apostólicas com jovens em todo o território nacional, oferecendo experiências, formação e acompanhamento para ajudá-los a construir um projeto de vida cheio de esperança a serviço da fé e da promoção da justiça, formando homens e mulheres comprometidos. Entre os dias 07 e 09 deste mês, eles passarão por Anchieta, Iconha e Iriri para essa celebração especial. Será um evento nacional da CRB – Conferência dos Religiosos do Brasil com o Magis dos Jesuítas Brasil. A escolha de realização do evento no Espírito Santo foi motivada por Anchieta e Santuário.

Na programação, preparada pela Rede Inaciana de Juventude para a comemoração deste ano, ocorrerá a primeira edição, em Anchieta, da caminhada jovem “Peregrinos de Cristo”, no sábado, 08 de junho, com saída da Matriz Nossa Senhora das Graças, em Iriri, às 16h, em direção ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, finalizando com a participação dos jovens no último dia da novena.

Organizada pelo Santuário Nacional de São José de Anchieta e pelos Jesuítas do Brasil, conta com o apoio da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Estado, por meio do edital de eventos da Secretaria de Turismo.

Programação:

06 de junho

19h – Novena 7. Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Alfredo Chaves

07 de junho

19h – Novena 8. Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Meaípe

08 de junho

16h00 – Peregrinos de Cristo: Caminhada jovem – De Iriri para o Santuário de Anchieta – Presença fraterna: EJCs e Grupos de Jovens

19h | Novena 9 – Encontro de Jovens com Cristo, Anchieta

09 de junho

14h – Exibição do Projeto Viva Anchieta

15h30 – Apresentação Indígena: Grupo de Xondaro, Aldeia Guarani Nova Esperança

16h – Missa Solene | Presença de Dom Justino, vice-presidente da CNBB

17h30 – Show: Dunga

Transmissão diária no canal do YouTube: @tvsantuariodeanchieta

Local: Santuário Nacional de São José de Anchieta. Praça do Santuário, Centro, Anchieta – ES, 29230-000