Série D: veja os próximos jogos dos capixabas na briga pela classificação

A primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D está chegando ao fim. Com jogos eletrizantes em todas as rodadas, a 10ª rodada da Série D está chegando com tudo, rumo a segunda fase.

Leia também: Vai treinar? Confira dicas essenciais para um bom alongamento

Neste sábado (22), às 17h, o Serra vai até Minas Gerais, para enfrentar o Ipatinga, no Estádio João Lamego Netto (Ipatingão). Contudo, vindo de derrota para o líder Itabuna-BA, o Tricolor Serrano precisa da vitória fora de casa, para garantir a permanência no G4 do grupo A6 e, consequentemente, seguir firme na briga pela vaga na próxima fase.

Já o Real Noroeste, joga apenas na próxima terça-feira (25), às 19h, contra o Democrata SL. O jogo entre as duas equipes promete ser eletrizante, uma vez que os dois estão brigando diretamente por uma vaga no G4.

Aliás, o Real Noroeste vem de vitória fora de casa, contra o Audax-RJ. Agora, o time de Águia Branca busca o triunfo ao lado de sua torcida, mais uma vez no Estádio Joaquim Alves de Souza.

Situação dos times capixabas

No momento, Serra ocupa a 4ª colocação do grupo A6 do Brasileirão Série D, com 11 pontos conquistados. O Real Noroeste está logo abaixo, ocupando a 5ª colocação, com 10 pontos.

Como funciona o Campeonato Brasileiro Série D?

O regulamento do Brasileirão Série D, funciona da seguinte forma: são oito grupos, com oito times em cada um. Os grupos são classificados como A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8.

A fase de grupos do torneio conta com 14ª rodadas, e cada time joga uma partida em casa e uma fora de casa. Após as 14ª rodadas, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da competição. Lá, 32 times jogam no sistema de “mata-mata”.

Assim, as quatro equipes que conseguirem o feito de chegar a semifinal do Campeonato Brasileiro Série D, ganham o acesso para o Brasileirão Série C.