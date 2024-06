Vai treinar? Confira dicas essenciais para um bom alongamento

O alongamento, nada mais é do que um exercício para alongar ou esticar a musculatura e o tendão de uma área específica. Assim, melhorando a flexibilidade e a mobilidade da região.

Mas, qual a maneira certa de alongar? Que o alongamento é essencial para um bom treino todos já sabem, porém, muitas pessoas ainda tem duvidas sobre o exercício.

O educador físico Herivelton Brites da Silva, mostra dicas para um bom alongamento, além de claro, responder dúvidas frequentes sobre a prática. Confira:

É melhor alongar antes ou depois do treino?

Sempre é bom alongar após os treinos, devido ao nível de estresse muscular sofrido. Ou seja, quando vc alonga antes do treino, acaba relaxando a musculatura, que irá trabalhar, assim fazendo com que perca parte de sua força durante o treino. Alongando após o treino, você consegue aliviar o estresse causado no treino e, por consequência, aliviar a fadiga muscular que vem logo após.

Qual a função do alongamento?

“O alongamento tem várias funções. Ajuda a diminuir a tensão muscular pós-treino, na mobilidade da área alongada, na flexibilidade dos músculos e tendões, entre outras”, ressaltou o educador físico.

Feito de forma errada, pode ser prejudicial?

Feito de forma errada, o alongamento pode prejudicar muito e até levar a lesões. “O alongamento deve ser feito com acompanhamento de um profissional, onde ele ajudará na postura e atingirá a área desejada. Feito de maneira errada, pode acontecer uma distensão muscular”, frisou Herivelton.

Dicas de alongamento para iniciantes

Alongamentos simples, são ideais para iniciantes, entre eles estão os alongamentos para braços e pernas, em pé ou sentado, sem agravar a musculatura ou os tendões.

“Mesmo assim, todos os alongamentos devem ser orientados por um profissional qualificado e registrado na área, para assim, ter melhor desempenho e qualidade”, finalizou Herivelton Brites, educador físico.