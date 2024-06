Servidores de Cachoeiro promovem capacitação em Presidente Kennedy

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim realizou, na segunda (24) e terça-feira (25) desta semana, uma capacitação para os servidores de serviços de acolhimento do município de Presidente Kennedy.

O evento, realizado no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do município vizinho, abordou temas relevantes para o cuidado integral de crianças e adolescentes acolhidos.

Mônica da Silva Pedro e Fernando Coelho, servidores da Semdes para serviços voltados à assistência de crianças e adolescentes, conduziram as palestras e oficinas, compartilhando seus conhecimentos e práticas para o aprimoramento do trabalho dos profissionais envolvidos.

Entre os temas abordados, estiveram a importância dos investimentos na Primeira Infância, o papel fundamental do brincar no desenvolvimento infantil, o papel do Programa Criança Feliz no Sistema Único de Assistência Social (Suas) e sua importância dentro dos serviços de acolhimento, a interação entre o visitador do Criança Feliz e o cuidador social no serviço de acolhimento, os desafios enfrentados pelos cuidadores e equipe técnica nas rotinas diárias do serviço de acolhimento, a importância da empatia e da escuta ativa, e dicas para a construção de um ambiente de suporte e confiança.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Tatiana de Oliveira Sant’Ana, a capacitação foi um momento valioso para a troca de experiências e o fortalecimento das habilidades dos profissionais de acolhimento, promovendo o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados e o bem-estar das crianças e adolescentes acolhidos em Presidente Kennedy.

“Por meio da troca de conhecimentos e práticas, estamos fortalecendo a qualidade dos serviços prestados e, consequentemente, promovendo o bem-estar das crianças e adolescentes acolhidos. Cuidar do ser humano requer aprimoramento constante e um olhar humano e atento às vulnerabilidades sociais, principalmente quando falamos de crianças e adolescentes”, afirma a secretária.