Sextou! Confira a previsão do tempo para o fim de semana

De acordo com o Incaper a previsão do tempo para o fim de semana no Espírito Santo é de sol na maior parte do Estado.

Nesta sexta-feira (28), por exemplo, o dia começa com muitas nuvens, e chuvisco fraco e rápido, entre a madrugada/manhã, no Litoral Sul, Grande Vitória, região Norte e Nordeste capixaba, com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Nas demais regiões, céu parcialmente nublado no começo do dia, mas sem previsão de chuva.

A previsão do tempo para o fim de semana segue a mesma tendência no sábado (29). Devido aos ventos costeiros oriundos de um sistema de alta pressão atmosférica, a previsão do tempo é de sol entre nuvens e sem previsão de chuva.

Confira as temperaturas

Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens, com previsão de chuva rápida entre a madrugada/manhã.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol entre muitas nuvens, com previsão de chuva entre a noite/madrugada, nas áreas proximas ao litoral.Sem chuva nas demais áreas da região. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, com previsão de chuva entre madrugada/manhã, e abertura de nuvens no decorrer do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, sol entre muitas nuvens, com previsão de chuva entre a noite/madrugada.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, sol entre muitas nuvens, com previsão de chuva entre a noite/madrugada.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, sol entre muitas nuvens, com previsão de chuva entre a noite/madrugada.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.