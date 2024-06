Simony ganha carro de luxo de R$ 730 mil de admirador secreto: ‘Vou devolver’

A cantora Simony compartilhou um presente inusitado que chegou em sua casa neste domingo, 23. Confessando ter um “admirador secreto”, Simony disse ter recebido nada menos que uma BMW X. O “mimo” tem valor estimado de R$ 750 mil.

“Se até amanhã não se manifestar, vou devolver”, prometeu a cantora pelo Instagram nesta segunda-feira (24).

A portaria anunciou a entrega de um presente e, quando a cantora liberou, se deparou com o carro em um guincho. “Meu aniversário está chegando. Estou acostumada a receber flores, mas um carro?”, escreveu.

Nos comentários, alguns seguidores incentivaram Simony a ficar com o presente. “Apenas agradeça”, aconselhou uma fã.

Estadao Conteudo

