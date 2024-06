Sine de Anchieta: confira as 31 vagas de emprego desta segunda (24)

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta está com 31 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (24). As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem comparecer à agência, das 8h às 17h, para se candidatar.

De acordo com o Sine, que fica na Casa do Cidadão, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro, é preciso comparecer à unidade com todas as documentações necessárias, caso contrário, o interessado deverá retornar à agência em outro momento. Isso porque os atendimentos são exclusivos a candidatos que estiverem com todas as documentações exigidas pela vaga.

É necessário levar o currículo atualizado com foto constando número do PIS, carteira de identidade, CPF ou habilitação, certificados de cursos quando exigidos na descrição da vaga, declaração escolar, comprovante de residência em seu nome (caso seja casa alugada, trazer o contrato de aluguel), carteira de trabalho (física ou digital) e cartão da família.

Ainda segundo o Sine Anchieta, as vagas de empregos poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Além disso, para cada oportunidade, há um limite de encaminhamento especificado pela empresa.