Suíno sem antibiótico? Pesquisa capixaba com goiaba vai para Portugal

O servidor do Campus Itapina, Henrique Ferreira Assis, obteve uma conquista significativa ao garantir um auxílio financeiro para uma Visita Técnico-científica por meio do Edital 17/2023 da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES). Um dos requisitos para o financiamento era ter pesquisa cadastrada em instituição localizada no Estado do Espírito Santo. O foco de sua pesquisa é o uso de resíduo agroindustrial de goiaba como alternativa aos antimicrobianos na suinocultura, um tema de relevância crescente no contexto da produção animal sustentável.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA