Suspeito de abusar de adolescente de 17 anos é preso em Presidente Kennedy

Um homem de 20 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 17 anos. A prisão do suspeito ocorreu na manhã desta quarta-feira (26), na localidade de Pedra Branca, em Presidente Kennedy.

Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu durante o cumprimento de mandado de prisão temporária contra o suspeito. A ação contou com a Núcleo Especializado de Atendimento a Mulher da Delegacia de Mimoso do Sul, com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim.

Entenda o crime

Na noite do último dia 17 de junho, o jovem de 23 anos invadiu a casa da vítima de 17 anos e abusou e abusou dela sexualmente. Por se tratar de uma menor de idade, o nome e local do crime não serão divulgados para preservar a integridade da vítima.

No entanto, assim que tomou conhecimento do crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e o autor do crime foi identificado. Na delegacia, o jovem confessou que entrou na casa da vítima pela janela, alegando que havia ingerido bebida alcoólica e queria “ficar com ela”.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Serra, onde ficará a disposição da justiça. Ele responderá pela prática do crime de estupro de vulnerável, com pena que poderá chegar a 15 anos de prisão.