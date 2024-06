Ação entre PC e PM desmonta rede de energia clandestina no ES

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em conjunto com a 2ª Cia Independente do 13º Batalhão da Polícia Militar (PM) e com funcionários da concessionária EDP, resultou na demontagem de uma rede de energia clandestina no município de Conceição da Barra.

Segundo a Polícia Civil, a operação teve início na noite de segunda-feira (24). Dois indivíduos, de 32 e 43 anos, foram abordados por policiais civis enquanto tentavam realizar uma ligação de energia clandestina. A finalidade era levar energia para um assentamento de terra localizado no distrito de Itaúnas, em Conceição da Barra.

Ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus. O indivíduo de 43 anos foi autuado em flagrante por furto qualificado e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O homem de 32 anos foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

Em desdobramento à ocorrência dessa segunda-feira (24), a equipe se deslocou ao local dos fatos na tarde dessa terça-feira (25) e procedeu com a desmontagem da rede clandestina. Todo o material foi apreendido, incluindo um transformador de energia elétrica.