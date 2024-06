Suspeito de tráfico de drogas é detido com arma em Cachoeiro

Um homem foi detido após ser pego com arma e drogas no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (11).

Segundo a ocorrência da Polícia Militar, os policiais receberam informações anônimas de que um homem estaria realizando o tráfico de drogas em uma rua do bairro. Neste momento, os militares foram ao local e abordaram o suspeito.

No entanto, durante uma vistoria, os policiais encontraram uma arma de fogo com a numeração raspada, três pedras pequenas de crack e 12 munições.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional do município, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

