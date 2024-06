PF cumpre mandado e apreende droga com destino à residência no ES

Nesta terça-feira (11), uma equipe da Polícia Federal (PF) cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão na casa de um destinatário de uma encomenda postal, que continha droga. A busca foi desdobramento do trabalho de fiscalização promovido nos correios pela Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal.

A caixa, pesando aproximadamente 1,5 kg, foi remetida do Rio de Janeiro, tendo como destinatário indivíduo morador da Serra. Contudo, a droga (maconha) foi apreendida e as investigações continuam a fim de identificar o remetente e eventuais colaboradores.

Os autores podem responder pelo crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito (Art. 40, V da Lei 11.343/2006). Assim, podendo ser condenados em até 25 anos de cadeia.

