Tati Machado entra para o elenco de apresentadoras do ‘Saia Justa’, no GNT

Tati Machado é mais nova integrante do elenco de apresentadoras do Saia Justa, do GNT. Ela se juntará à já veterana Bela Gil e a Rita Batista no programa, marcado para estrear no segundo semestre desse ano. Assim como nas temporadas anteriores, o trio irá debater temas atuais e do cotidiano.

“Chego ao Saia Justa cheia de vontade e pronta para fazer o meu melhor. Fico honrada e extremamente emocionada em estar neste sofá que já foi ocupado por tantas mulheres que admiro. Vai ser muito interessante e desafiador poder mostrar mais sobre mim e, de alguma maneira, mostrar um lado que muitos podem não conhecer. Pelo menos, ainda”, declarou a apresentadora em um comunicado enviado à imprensa.

A novidade não afetará os atuais projetos de Tati. Ela seguirá fazendo suas participações na TV Globo, tanto no Encontro com Patrícia Poeta como no Mais Você.

Em suas redes sociais, Tati celebrou a conquista com um vídeo do momento que contou a notícia para familiares e amigos, incluindo alguns famosos como Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, Samuel de Assis e Paulo Vieira.

“O anúncio que tanta gente esperava chegou. Agora eu faço parte do time de apresentadoras do Saia Justa no GNT. Vocês têm noção? A gente ainda vai bater muito papo sobre essa novidade, mas, pelo vídeo, já dá para perceber que eu não estou cabendo em mim, né? Obrigada pela torcida de sempre e vamos juntos.”

Estadao Conteudo