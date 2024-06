Tentativa de assalto termina com policial esfaqueado em Cachoeiro

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, próximo ao Hortifruti.

Leia também: Cão Messi localiza drogas escondidas em rua de Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, após receber um chamado de roubo a estabelecimento comercial, populares informaram o local onde estava ocorrendo o roubo. Após isso, os policiais observaram um indivíduo com as características passadas, que aliás, estava correndo de algumas pessoas.

Os policiais se aproximaram para realizar a abordagem. Ainda segundo a PM, o indivíduo apresentava um volume na cintura e, a todo momento, desrespeitava as ordens da guarnição, mostrando muita resistência. Os policiais visualizaram um canivete em uma de suas mãos. Assim, o homem de 23 anos, desferiu um golpe com o canivete, que chegou a lesionar a palma da mão direita de um policial militar, que tentava conter o individuo.

De acordo com a PM, o indivíduo continuou mostrando agressividade, por conta disso, os policiais efetuaram um disparo de arma de fogo contra o suspeito. Uma equipe do SAMU foi solicitada para prestar os devidos cuidados médicos, o homem foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Uma das vítimas, funcionaria do estabelecimento comercial, informou que o suspeito entrou no estabelecimento portando um canivete e tentou feri-la. O suspeito levou ainda, um aparelho celular da marca Iphone, modelo 13 Pro Max, de cor azul.

Contudo, além do Iphone, com o homem também foram encontrados uma bolsa de cor preta, contendo mais dois aparelhos celulares, um Xiaomi, de cor branca e um Samsung Galaxy A10, de cor azul.

Segundo a Polícia Militar, enquanto os militares aguardavam a equipe do SAMU, foram informados que outras pessoas tentaram conter o homem anteriormente. Assim, um funcionário de outra loja, acabou sendo golpeado.

O suspeito continua sob os cuidados da Santa Casa de Cachoeiro, com escolta militar.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.