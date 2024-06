Terry Crews se derrete pelo sanduíche de mortadela de SP

Terry Crews, conhecido pelos seus papéis em As Branquelas e Todo Mundo Odeia o Chris, surpreendeu seus fãs brasileiros nesta quarta-feira (12), ao publicar um vídeo experimentando o sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo.

“Olhem para isso! O mundialmente famoso sanduíche de mortadela faz jus ao seu nome! Muito bom”, escreveu. A publicação foi feita no Instagram e já conta com mais de cinco milhões de visualizações.

“Estou em São Paulo e estou prestes a comer o famoso sanduíche de mortadela. Olhem para isso, está com uma cara ótima”, diz no vídeo. O ator não poupou elogios ao lanche: “É uma delícia”.

Terry Crews participou da série Hora do Jantar, da Netflix. O episódio falava sobre culinária afetiva e visitou o Bar do Mané. O restaurante agradeceu a presença do artista no estabelecimento.

“Foi uma honra receber você aqui. Agora, nessa mesma parede, nós temos não só um tributo, mas uma foto com você. Esperamos te ver de novo na sua próxima visita ao Brasil. Amamos você”, escreveu no Instagram.

Estadao Conteudo