Thalita Zampirolli é atacada e rebate: “Não somos comunidade do mimimi”

A cachoeirense Thalita Zampirolli foi alvo de ataques nesta sexta-feira (28), quando se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A modelo compartilhou no Instagram uma foto em que aparece segurando a bandeira colorida e falou sobre a luta diária pelo respeito à diversidade. No entanto, foi alvo de ataques.

Na legenda, Thalita reforçou a importância da data:

O orgulho LGBTQIAP+ celebra a diversidade e a autenticidade das identidades de gênero e orientações sexuais. Aliás, é uma oportunidade para a comunidade LGBTQIAP+ afirmar sua existência e valor, destacando a importância da aceitação, do respeito e da igualdade.

O orgulho LGBTQIAP+ é fundamental para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa, onde todas as pessoas possam viver livremente e sem medo de serem quem são. Ele nos lembra que, independentemente de nossas diferenças, todos merecem respeito, dignidade e igualdade de direitos.

Não queremos destruir famílias, não queremos brigar por questões religiosas, só querermos poder existir e sermos tratadas com respeito que todo ser humano merece.

Enquanto quiserem nos anular? Ah… seremos resistência!

Thalita Zampirolli rebateu as críticas

No entanto, nos comentários, Thalita acabou recebendo críticas. “O mundo está perdido mesmo. Misericórdia, Senhor”, disparou uma. “Deixando de segui-la em 3,2,1”, falou outro. “Descobriu só agora que a deusa é uma mulher trans, meu anjo?”, questionou uma terceira.

“Gente, tô passada! Toda amapô, quer esconder a identidade trans dela e se infiltrar como se fosse cis biológica. Dessa vez essa surpreendeu todos nós”, acrescentou uma . “Que milagre é esse? A senhora costuma ser tão discreta e fora do meio”, ironizou outra.

Ao GLOBO, Thalita Zampirolli se manifestou sobre as mensagens de ódio. “Eu nunca tive medo dos haters, sempre soube o que sentia, quem eu era e o que eu queria desde pequena. Portanto, os ataques me fortalecem. Aliás, amadureci mais rápido quando entendi que ia precisar lutar para sobreviver, para exigir respeito”, completa.