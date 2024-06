Trabalhador é baleado enquanto voltava do serviço em Piúma

Um homem de 31 anos foi socorrido após ser baleado no meio de uma rua no bairro Niterói, em Piúma, na noite da última terça-feira (4).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar a informação de que havia um homem ferido por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial. No entanto, ao chegar ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizava os primeiros socorros à vítima.

Segundo populares, a vítima estava de bicicleta saindo do serviço, quando foi baleada por um criminoso em uma moto, e foi até uma distribuidora de bebidas pedir ajuda. O homem foi socorrido para um hospital de Vitória. O suspeito do crime não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

