Homem é preso em operação conjunta entre PC e PM em Alegre

Uma ação conjunta da Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, e da Inteligência da Polícia Militar (PM), resultou na prisão de um homem de 36 anos, em Alegre, na noite da última segunda-feira (3).

De acordo com a PC, após o monitoramento, as equipes tomaram conhecimento de que o homem com mandado em aberto havia passado pelo cerco inteligente de Guaçuí, a bordo de um caminhão. Foram realizadas buscas e o veículo foi abordado próximo à localidade de Celina, no município de Alegre, quando retornava do Estado de Minas Gerais.

O homem foi detido em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Comarca da Serra, pelo crime de homicídio. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Portanto, o conduzido foi encaminhado à autoridade policial de Alegre para os procedimentos cabíveis e, em seguida, permanecerá à disposição da Justiça.