Três são baleados no meio da rua durante tiroteio em cidade do ES

Uma mulher e dois adolescente ficaram feridos após serem baleados no meio da rua no bairro Fátima, em Aracruz, na noite da última quarta-feira (26).

A Polícia Militar informou que populares relataram que dois suspeitos, em uma moto, passaram pela região atirando em direção a algumas pessoas que estavam no meio da rua. A mulher ferida foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região.

Já um menor de idade foi levado por populares à Unidade de Pronto Atendimento de Vila Rica e, posteriormente, transferido ao Hospital Estadual Jayme dos Santos. Um outro adolescente, baleado, também deu entrada na UPA.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

