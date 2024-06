Troca de tiros e apreensão de drogas em ação da PM em Atílio Vivácqua

Policiais militares apreenderam drogas durante uma ação no bairro Niterói, em Atílio Vivácqua, na última quinta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, policiais realizavam patrulhamento pelo município, quando foram informados por populares que um homem, identificado como M., estaria realizando o tráfico de drogas no bairro Niterói.

Diante das informações, os militares foram ao local e observaram que M. entregava a indivíduos drogas e recebia dinheiro em troca. Os militares, então, realizaram a abordagem e um dos indíviduo sacou uma arma e efetuou disparos contra um policial, que revidou. O autor dos disparos conseguiu fugir em uma área de mata.

Neste momento, outros dois indivíduos que estavam com o fugitivo se renderam. Com eles, foram encontrados duas buchas de maconha. Questionados, os mesmos afirmaram ter comprado na casa de M.

Leia também: PC e EDP flagram furto de energia em hospedagem e área de eventos no ES

Os policiais, então, foram ao local e ao perceber a presença da equipe, M. arremessou uma sacola de chup-chup pelo portão. No local onde a sacola estava, foram encontrados 15 buchas de maconha e 11 papelotes de cocaína, além de três buchas de maconha e R$ 20,00 em espécie.

Sendo assim, os suspeitos foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas necessárias.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.