Turismo: foram prorrogadas as inscrições para cursos de idiomas no ES

As inscrições para os cursos de idiomas do Programa de Qualificação para o Turismo foram prorrogadas até a próxima quarta-feira (3). Os cadastros podem ser feitos por meio do formulário disponível, clicando aqui!

Além disso, houve uma alteração nas datas do curso de Espanhol Instrumental no município de Vitória. Inicialmente previsto para acontecer de 1º a 18 de julho, o curso agora será realizado entre os dias 22 de julho a 08 de agosto. Já o curso de Inglês Instrumental em Piúma, que também estava programado para o período de 1º a 18 de julho, ocorrerá de 15 de julho a 01 de agosto.

Os cursos, ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), garantirão certificação aos participantes. Com uma carga horária de 48 horas, eles serão ofertados em quatro municípios: Piúma, Serra, Vila Velha e Vitória. As aulas acontecerão das 18h às 22h em locais como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Piúma e diversas unidades do Senac.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância dos cursos de idiomas. “O programa é uma oportunidade para os profissionais do turismo aprimorarem as habilidades com outros idiomas e melhorarem o atendimento aos turistas. E a Setur está empenhada em fornecer ferramentas para que o setor se destaque cada vez mais”, reforçou.

Público-alvo e requisitos de inscrição

A formação é destinada aos guias de turismo da Categoria Regional com cadastro regular no CADASTUR, sistema de cadastro do Ministério do Turismo (MTur), que garante a validade do registro profissional por cinco anos. Os interessados devem atuar no Espírito Santo, ter no mínimo 16 anos e escolaridade mínima de Ensino Fundamental incompleto. Caso uma turma não complete as 20 vagas com guias de turismo da Categoria Regional, serão aceitas inscrições de guias de Categoria Excursão Nacional.

Serviço:

Confira a programação dos cursos:

Curso de Inglês Instrumental

Piúma

Local: Ifes de Piúma

Endereço: Rua Augusto Costa de Oliveira, 660 – Praia Doce.

Horário: 18h às 22h

Data: 15 de julho a 01 de agosto

Serra

Local: Senac Serra

Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881 – Portal de Jacaraípe.

Horário: 18h às 22h

Data: 22 de julho a 08 de agosto

Vila Velha

Local: Senac Vila Velha

Endereço: Rua Jaguaribe, 91 – Divino Espírito Santo.

Horário: 18h às 22h

Data: 12 a 29 de agosto

Vitória

Local: Senac Vitória

Endereço: Av Mal. Mascarenhas de Moraes, n° 2077, Bento Ferreira.

Horário: 18h às 22h

Data: 19 de agosto a 05 de setembro

Curso Espanhol Instrumental

Piúma

Local: Ifes de Piúma

Endereço: Rua Augusto Costa de Oliveira, 660 – Praia Doce.

Horário: 18h às 22h

Data: 05 a 22 de agosto

Serra

Local: Senac Serra

Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881 – Portal de Jacaraípe.

Horário: 18h às 22h

Data: 19 de agosto a 05 de setembro

Vila Velha

Local: Senac Vila Velha

Endereço: Rua Jaguaribe, 91 – Divino Espírito Santo.

Horário: 18h às 22h

Data: 22 de julho a 08 de agosto

Vitória

Local: Senac Vitória

Endereço: Av Mal. Mascarenhas de Moraes, n° 2077, Bento Ferreira.

Horário: 18h às 22h

Data: 22 de julho a 08 de agosto