Unidade móvel realizou mais de 200 atendimentos neste ano em Cachoeiro

Os atendimentos itinerantes da unidade móvel da Secretaria de Fazenda alcançaram cerca de 240 pessoas em cinco bairros de Cachoeiro, em 2024.

Contudo, disponibilizados em cinco edições, de abril a maio, os serviços ofertados foram demandas referentes a: renegociação de débitos; orientações sobre parcelamento de dívidas; revisão de cadastro imobiliário; além de emissão, impressão e atualização de boleto do IPTU.

Assim, o veículo esteve presente nos bairros BNH de Cima, São Francisco de Assis, Monte Cristo, BNH de Baixo e Nova Brasília. “Essas ações promovem facilidade nos atendimentos. A procura foi muito satisfatória; nossas equipes são preparadas para prestar o melhor para nossos cidadãos”, expressa o secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes.

Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), em junho, a unidade móvel estará em manutenção, contudo, munícipes poderão solicitar os serviços itinerantes por via da Ouvidoria Geral.

Para isso, basta entrar em contato com os canais oficiais da Ouvidoria: por telefone – 156 e (28) 3155-5237– e pelo WhatsApp – (28) 98814-3357 –, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Aliás, com base nas solicitações, a equipe da Semfa fará o próximo cronograma.

