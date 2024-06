Urgente: acidente grave é registrado na ES 482, em Cachoeiro

Um acidente grave foi registrado na Rodovia ES 482, na altura da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (6).

Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu dois veículos de passeio e um caminhão. Ainda não há informações de pessoas feridas no acidente. A PM informou que a ocorrência está em andamento. Mais informações em instantes.

